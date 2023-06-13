شاحنات مسيرة تحمل بضائع تنطلق من سان بطرسبرغ إلى موسكو

أعلنت وزارة النقل الروسية، اليوم الاثنين، أن شاحنات “كاماز” المسيرة (دون سائق)، ستنطلق يوم 14 يونيو/حزيران على الطريق السريع “نيفا”، وستنقل البضائع التجارية من مدينة سان بطرسبرغ إلى العاصمة موسكو.

موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان الوزارة: “كجزء من مشروع الممرات اللوجيستية غير المأهولة، ستنقل شاحنات كاماز (دون سائق) البضائع التجارية من سان بطرسبرغ إلى موسكو في 14 يونيو”.

وأضافت النقل الروسية أن المشروع يشارك فيه أكبر شركات النقل الروسية، بيك، غلوبالتروك، غازبرومنفت-سنابجينيه”.

وأوضحت وزارة النقل الروسية، أن تطوير تسليم البضائع عبر مركبات مسيرة يتم كجزء من برنامج النظام القانوني التجريبي، وفقًا للمتطلبات المحددة في البرنامج، يُسمح للمركبات غير المأهولة بالعمل على الطريق السريع “إم-11” التي اجتازت تقييمًا للامتثال لمتطلبات السلامة التي يُجريها مختبر المركز العلمي الحكومي الروسي للمركبات “نامي”، والتي سُجلت في وزارة الداخلية على أنها “مسيرة” غير مأهولة. حتى الآن، اجتازت “كاماز” فقط جميع تلك الإجراءات المعمول بها.

عرض أحدث المركبات المدرعة خلال موكب النصر في موسكو

وقال نائب وزير النقل، دميتري باكانوف: “تدعم وزارة النقل الروسية الشركات المحلية التي تنفذ حلولاً مبتكرة في مجال المسيرات، التي تُنفذ دون جذب أموال من الميزانية الحكومية، وهي على استعداد لمساعدتها”.

وأضافت وزارة النقل، أنه في المستقبل القريب، ستنطلق على الطريق السريع أيضاً، شاحنات دون سائق من مطور آخر محلي “سبيرأفتوتيتش” الذي تم تسجيل معداته أيضًا من قبل شركة التصنيع “نامي”.