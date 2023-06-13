القوات الأوكرانية تقصف جمهورية دونيتسك 23 مرة خلال 24 ساعة

قصفت القوات الأوكرانية أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 23 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت 145 وحدة من الذخيرة المختلفة، وفقاً لمكتب تمثيل الجمهورية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية.

دونيتسك – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب التمثيلي، نشره عبر قناته على “تلغرام”: “خلال الـ24 الساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 23 حالة إطلاق نار من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. باتجاه دونيتسك، أطلق العدو 15 قذيفة مدفعية [عيار] 155 و152 ملم. باتجاه غورلفكو – سبع مرات قصفت من مدفعية 152 ملم. باتجاه فولنوفاخا – قصف واحد من راجمات الصواريخ”.

وبحسب المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك، أطلقت القوات الأوكرانية ما مجموعه 145 وحدة من الذخيرة المختلفة.

وتعرضت مناطق ست مدن في الجمهورية وهي، غورلوفكا، دونيتسك، ماكيفكا، ألكساندروفكا، يلينوفكا، وفولنوفكا للقصف.

خلال اليوم الماضي، وردت معلومات عن وفاة امرأة مدنية، في حي كييفسكي في دونيتسك، وأصيب ستة مدنيين، بينهم طفل من مواليد عام 2022 بجروح متفاوتة الخطورة في حي كييفسكي في دونيتسك.

في اليوم السابق، سُجل 8 مرات قصف من جانب القوات الأوكرانية.

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