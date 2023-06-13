إعلام: فنزويلا وإيران توقعان مذكرات تفاهم في مجال البتروكيماويات والنقل والزراعة

أفادت وسائل إعلام فنزويلية، اليوم الثلاثاء، بأن كاراكاس وطهران وقعتا عددا من مذكرات التفاهم للتعاون في قطاعات الصناعات الزراعية والتعدين والبتروكيماويات والنقل ومجالات أخرى.

بوينس آيرس – سبوتنيك. ووقعت الوثائق عقب محادثات جرت بين الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، والرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي.

وقالت قناة “في تي في” التلفزيونية الفنزويلية الحكومية: “تم توقيع اتفاقيات تعاون جديدة في مجالات مختلفة، مثل التعاون في التكنولوجيا والاتصالات ومذكرة تفاهم… لتصدير اللحوم المجمدة… وبروتوكول لتصدير المواشي إلى إيران”.

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