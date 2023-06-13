القوات الروسية تصد هجوما أوكرانيا على محور جنوب دونيتسك وتدمر عدة دبابات

صدت وحدات قوات مجموعة “الشرق” التابعة للقوات المسلحة الروسية هجوماً للقوات المسلحة الأوكرانية غربي قرية ليفادنو، ودمرت قوة بشرية وثلاث دبابات وثلاث عربات مصفحة على محور جنوب دونيتسك، وفقاً لتصريح رئيس المركز الصحفي لتجمع قوات “الشرق”، أوليغ تشيخوف، لوكالة “سبوتنيك”.

موسكو – سبوتنيك. وقال تشيخوف للوكالة، اليوم الثلاثاء: “على محور جنوب دونيتسك، صدت الوحدات المتقدمة من مجموعة “فوستوك” (الشرق) هجومًا من فصيلة معادية غرب ليفادنو. ودمرت نيران المدفعية القوة البشرية للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة فريميفكا، ودبابة معادية في منطقة جمعية “أوكتيابر” الزراعية، وكذلك دبابة واحدة وثلاث عربات مصفحة شمال ستوروجيفوي”.

ومن جانبها، دمرت أطقم أنظمة قاذفات اللهب الثقيلة “سولنتسيبيك” دبابة معادية وقوة بشرية غرب مدينة “فيليكايا نوفوسيلكا”، وأسقطت قوات الدفاع الجوي الروسية طائرة أوكرانية دون طيار من طراز “فوريا”.

وأضاف رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات “الشرق”: ” على محور زابوروجيه، ألحقت أطقم المدفعية أضرارًا نارية بالعدو الذي يحاول إعادة تجميع القوات. تم تدمير سيارة مصفحة، و”بيك آب” وقوة بشرية من القوات المسلحة الأوكرانية”.

القوات الروسية تقود هجوما مضادا في زابوروجيه

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير/ شباط 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية مؤخراً (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).