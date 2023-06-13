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إصابة 22 جنديا أمريكيا إثر حادث مروحية شمال شرقي سوريا

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
مصدر الخبر / موقع سبوتنيك الروسي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين، عن وقوع حادث لمروحية في شمال شرق سوريا يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 22 جنديًا أمريكيًا بجروح متفاوتة.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، أفادت القيادة المركزية بأن الجنود يتلقون العلاج بسبب الحادث، وتم نقل 10 منهم إلى منشأة طبية خارج منطقة العمليات.
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أمس, 14:31 GMT
وأشار البيان إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، مع تأكيدها أنه لم تتم رصد “نيران معادية” خلال وقوع الحادثة.

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عن مصدر الخبر

موقع سبوتنيك الروسي

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