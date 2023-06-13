إصابة 22 جنديا أمريكيا إثر حادث مروحية شمال شرقي سوريا

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، يوم الاثنين، عن وقوع حادث لمروحية في شمال شرق سوريا يوم الأحد، مما أسفر عن إصابة 22 جنديًا أمريكيًا بجروح متفاوتة.

وفي بيان صدر في وقت متأخر من مساء الاثنين، أفادت القيادة المركزية بأن الجنود يتلقون العلاج بسبب الحادث، وتم نقل 10 منهم إلى منشأة طبية خارج منطقة العمليات. مقتل مسلحين اثنين مواليين للجيش الأمريكي في غارة لطائرة تركية مسيرة وأشار البيان إلى أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق، مع تأكيدها أنه لم تتم رصد “نيران معادية” خلال وقوع الحادثة.

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