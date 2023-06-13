مانتوروف: أنظمة الدفاع الجوي الروسية فقط القادرة على إسقاط الصواريخ الفرط صوتية

أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية فقط قادرة اليوم على تدمير الصواريخ الفرط صوتية.

موسكو – سبوتنيك. وقال مانتوروف، للوكالة قبيل انطلاق منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي: “الطيران القتالي – الطائرات والمروحيات – هذا هو المجال الذي نتفوق فيه اليوم على منافسينا من حيث النوعية والكمية. كما هو الحال في معظم مجالات منتجات الصناعات الدفاعية بشكل عام: يكفي أن نذكر بحقيقة أن أنظمتنا فقط هي القادرة بنجاح على مواجهة أسلحتنا الفريدة الفرط صوتية”.

تُصنّع روسيا عددًا من أحدث أنظمة الدفاع الجوي التي تتفوق على نظيراتها الأجنبية، أهمها على سبيل المثال، أنظمة الدفاع الجوي الصاروخية البعيدة المدى “إس-400″ و”إس-500” ونظام “إس-350” (فيتياز) ومنظومة “بوك-إم3″ و”تور-إم2″ و”بانستير-إس”.

وتعد روسيا اليوم الدولة الوحيدة في العالم المسلحة بصواريخ فرط صوتية، مثل صاروخ كينجال الجوي و”زيركون” الذي يُطلق من السفن والغواصات.

مانتوروف: روسيا تعتزم إنشاء طائرات المسافات الطويلة الخاصة بها في 2028

واستُخدم صاروخ “كينجال” في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا مرارًا ضد المنشآت العسكرية الأوكرانية، بما في ذلك بمساعدة هذا الصاروخ، وتم تدمير نظام الدفاع الجوي الأمريكي “باتريوت” في كييف.

ينطلق منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي، غداً الأربعاء ويستمر حتى 17 يونيو/حزيران، وستكون دولة الإمارات العربية المتحدة ضيف المنتدى.