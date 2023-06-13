سفن أسطول المحيط الهادئ تحاكي تدمير غواصة للعدو في بحر اليابان وبحر أوخوتسك… فيديو

خلال التدريبات العملياتية، اكتشفت السفن المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ غواصة افتراضية للعدو وهاجمتها، كما أطلقت نيران المدفعية على أهداف بحرية وجوية.

تجري التدريبات العملياتية لمجموعة قوات أسطول المحيط الهادئ في منطقة البحر البعيدة في مياه بحر اليابان وبحر أوخوتسك. تتدرب مجموعات السفن على تصرفات قوات الأسطول بعيدا عن القواعد الدائمة، وتجري المعارك البحرية، والعمليات المضادة للغواصات، وتنظم الدفاع الجوي لمفارز السفن.

في أحد التدريبات، قامت الفرقاطة مارشال شابوشنيكوف والسفن الكبيرة المضادة للغواصات الأدميرال تريبوتس والأدميرال بانتيليف، كجزء من مجموعة تكتيكية، بالبحث عن غواصة افتراضية للعدو وتعقبها وتدميرها. تم استخدام قنابل بحرية لتدمير الغواصة الافتراضية.

بعد ذلك، أطلقت السفن نيرانًا من مدفعية مشتركة على أهداف بحرية وجوية من مدافع أكيه- 100 عيار 100 ملم، وقامت بالتشويش على معدات العدو الافتراضي.

كما تدربت طواقم السفن على تطهير منطقة فيها ألغام. تم استخدام مدفعية آلية من عيار 30 ملم من طراز أكيه-630، لتدمير اللغم البحري العائم، حسب قناة “زفيزدا” الروسية.