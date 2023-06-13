مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين… فيديو

شن الطيارون خلال إحدى الطلعات هجومًا صاروخيًا على المعاقل المحصنة ومدرعات المسلحين، حيث تعمل أطقم “كا- 52″على ارتفاع منخفض للغاية، مما يسمح لها بالبقاء دون أن تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي.