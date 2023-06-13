مروحيات "كا-52" تدمر المركبات المدرعة ومعاقل المسلحين الأوكرانيين… فيديو

تواصل أطقم مروحيات “كا-52” التابعة لطيران الجيش في المنطقة العسكرية الغربية القيام بمهام لتدمير معاقل الأوكرانيين، خلال العملية العسكرية.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد عرضت لقطات من الأعمال القتالية التي تنفذها مروحيات “كا-52”.
شن الطيارون خلال إحدى الطلعات هجومًا صاروخيًا على المعاقل المحصنة ومدرعات المسلحين، حيث تعمل أطقم “كا- 52″على ارتفاع منخفض للغاية، مما يسمح لها بالبقاء دون أن تلاحظها أنظمة الدفاع الجوي.
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خلال تنفيذ الأعمال القتالية، تُستخدم طرق الالتفاف لإرباك العدو، وتطلق المروحيات مصائد الحرارة لتكون أهدافًا خاطئة لصواريخ العدو المضادة للطائرات. كما يقوم مجمع دفاعي مثبت على المروحية بتحذير الطاقم من هجوم محتمل.
يتم تسجيل جميع الضربات على العدو بواسطة كاميرا تحكم موضوعية. عند العودة إلى مواقع القاعدة، يقوم الطاقم الهندسي بإعداد المروحيات لمزيد من الأعمال القتالية، وكل رحلة تختلف عن الرحلة السابقة.
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