أردوغان يشارك في مباراة كرة سلة مع عدد من المسؤولين… صورة

ونشر وزير الشباب والرياضة التركي، عثمان أشقين باك، عبر حسابه على “تويتر”، صورة للمباراة، قائلا: “نواصل لعب كرة السلة مع رئيسنا، كما يظهر على الشاشة خلفنا، فإن الفريق الأخضر هو الفائز، نحن في كامل لياقتنا”.