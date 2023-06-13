أردوغان يشارك في مباراة كرة سلة مع عدد من المسؤولين… صورة

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مباراة كرة سلة جمعت عددا من المسؤولين.
ونشر وزير الشباب والرياضة التركي، عثمان أشقين باك، عبر حسابه على “تويتر”، صورة للمباراة، قائلا: “نواصل لعب كرة السلة مع رئيسنا، كما يظهر على الشاشة خلفنا، فإن الفريق الأخضر هو الفائز، نحن في كامل لياقتنا”.
ووفقا للصورة، ظهر أيضا رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة فخر الدين ألطون، ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ونواب حزب العدالة والتنمية مصطفى ورانك ومحمد محرم قصاب أوغلو وألباي أوزالان.
Sayın Cumhurbaşkanımız ile basketbol maçlarına devam ediyoruz. Arkadaki tabelada da göründüğü üzere Yeşil Takım galip.🏀
Formumuzdayız.😎 pic.twitter.com/ET9X1v4Kqy
— Dr. Osman Aşkın Bak (@OA_BAK) June 11, 2023
وفاز في المباراة الفريق الذي يرتدي القميص الأخضر، وهو الذي لعب معه الرئيس رجب طيب أردوغان، بنتيجة 50-22 على الفريق ذي القميص الأبيض.
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