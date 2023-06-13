بريطانيا: مقتل وإصابة 6 في حوادث أمنية متزامنة في نوتنغهام وتوقيف المشتبه به

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الثلاثاء، “اعتقال مشتبهٍ به في قتل وإصابة عدد من الأشخاص في مدينة نوتنغهام وسط البلاد”.

وقالت الشرطة، في بيان لها، إنها “تعاملت مع 3 حوادث أمنية متزامنة في نوتنغهام منذ الرابعة فجرا، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين”، مؤكدةً اعتقال الشخص المشتبه به وعمره 31 عاما.

وأضاف البيان أن “الشرطة تعتقد أن الحوادث الثلاث مترابطة، وأن فريق التحقيق لا يزال يعمل في موقع الحادث لمعرفة ما جرى هناك”، مؤكدًا أن التحقيقات في مراحلها الأولى.

NOTTINGHAM INCIDENT

– 31-year-old man arrested on suspicion of murder after three people were found dead in #Nottingham city centre earlier this morning, Nottinghamshire police confirms

– Police were initially called to Ilkeston Road just after 4am where two individuals were… — I.E.N. (@BreakingIEN) June 13, 2023

وأعلنت الشرطة البريطانية، في وقت سابق اليوم، أن “عناصرها يتعاملون مع حادث خطير مستمر في مدينة نوتنغهام وسط إنجلترا”.

وأفادت شرطة نوتنغهام، عبر حسابها على “تويتر”، بأنه تم إغلاق 6 طرق في المدينة عند الساعة السادسة و57 دقيقة بتوقيت غرينتش، مطالبةً المواطنين بالبقاء بعيدا عن منطقة الحادث في نوتنغهام.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت، الخميس الماضي، إلقاء القبض على شخص على خلفية حادث اصطدام سيارة بالبوابة الأمامية لمقر رئاسة الوزراء في العاصمة لندن.

الشرطة البريطانية: نتعامل مع “حادث خطير مستمر” في نوتنغهام وتعليق عمل شبكة القطارات

وذكرت الشرطة في بيان أنه “تم إلقاء القبض على شخص على خلفية اصطدام سيارة بالبوابات الرئيسية لداونينغ ستريت”، موضحةً أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات، وأن التحقيق جار في ملابساته.

يذكر أن العديد من الدول الأوروبية شهدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اعتداءات إرهابية سواء بالدهس بالسيارات أو الطعن وغيرها من الأساليب، تبنى تنظيم “داعش” (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) العديد منها.