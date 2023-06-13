إعلام: ألمانيا تخدع بوقاحة القوات المسلحة الأوكرانية

وتباطأت سرعة المساعدة بسبب الفحوصات البيروقراطية: قامت وزارة الصحة بفحص كل من الجرحى البالغ عددهم 750 جريحًا للتأكد من حقهم في تلقي الإعانات الاجتماعية. قال مسعف في مستشفى برلين، طلب عدم نشر اسمه، لصحيفة “بوليتيكو” إنه بسبب هذه الفحوصات، يبقى الجنود الأوكرانيون المصابون بإصابات خطيرة، بما في ذلك أولئك الذين يحتاجون إلى بتر، دون رعاية طبية لأسابيع.