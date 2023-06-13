جندي روسي يوثق تدمير مدرعة "برادلي" من داخل دبابة روسية… فيديو

صوّر جندي روسي فيديو من داخل قمرة قيادة دبابة روسية يوثق تدمير عربة جند من نوع “برادلي” أمريكية الصنع تابعة للقوات الأوكرانية خلال صد هجوم على محور زابوروجيه.

وكانت قد نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، شريط فيديو يظهر المعدات الأوكرانية التي تم الاستيلاء عليها، بما في ذلك مركبات المشاة القتالية “برادلي” الأمريكية الصنع ودبابات “ليوبارد-2أبي” الألمانية.

وقالت وزارة الدفاع: “جنود من وحدات مجموعة “فوستوك” يتفقدون دبابات العدو وعربات المشاة القتالية التي تم الاستيلاء عليها في المعركة”.