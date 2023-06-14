الدفاع الروسية تكشف خسائر الأوكرانيين في كراسني ليمان

قدرت وزارة الدفاع الروسية خسائر القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان، ما يصل إلى 60 من الأفراد والمعدات العسكرية.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الثلاثاء، أن تجمع قوات المركز التابع للجيش الروسي حيّد في اتجاه كراسني ليمان، ما يصل إلى 60 جنديًا أوكرانيًا ودمر 9 قطع من المعدات.

ومن الجدير بالذكر أنه في اتجاه كراسني ليمان، هاجمت مدفعية مجموعة القوات المركز وحدات العدو في منطقة نيفسكي وبيلوغوروفكا من جمهوية لوغانسك الشعبية، وغابات سيريبريانسكي في اتجاه كراسني ليمان.

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