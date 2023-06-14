ستولتنبرغ: الهجوم المضاد يقوي موقف كييف التفاوضي

اعتبر الأمين العام لحلف “الناتو”، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، أن “الهجوم المضاد سيسمح لكييف بتعزيز موقفها في المفاوضات المستقبلية (مع روسيا)”.
وقال ستولتنبرغ، خلال محادثات في الولايات المتحدة مع وزير الخارجية أنطوني بلينكن: “شنّ الأوكرانيون هجومًا، وهم يتقدمون، ويعززون مواقفهم”.
من السابق لأوانه الحديث، لكننا نعلم أنه كلما استعاد الأوكرانيون المزيد من الأراضي، كلما كان موقفهم على طاولة المفاوضات أقوى.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بوتين يعلن أن نزع الترسانة العسكرية الأوكرانية يتم إنجازه تدريجيا
14:57 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن هجوم الجيش الأوكراني حاليا يشمل أربعة محاور، وقد فشل في جميعها.
أوكرانيا لم تنجح في أي من الأقسام في الهجوم المضاد، فلديهم خسائر فادحة.
وأضاف بوتين: “أهداف العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تتباين وفقًا للوضع الراهن، لكن بشكل عام تظل كما هي وذات طبيعة أساسية لروسيا”.
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