روسيا تعرب عن استعدادها للتعاون مع قطر في حل المشاكل الدولية والإقليمية

أعرب السفير الروسي في قطر، دميتري دوجادكين، عن استعداد بلاده للتعاون مع قطر في حل المشاكل الإقليمية والدولية.
موسكو – سبوتنيك. وأعلن دوجادكين خلال حفل احتفالي بمناسبة العيد الوطني الروسي عن استعداد روسيا للعمل بنشاط مع الشركاء القطريين من أجل حل المشاكل الإقليمية والدولية، وذلك لصالح السلام والأمن للبشرية جمعاء.
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11 أبريل, 16:22 GMT
كما أعرب عن الرغبة في مواصلة تطوير العلاقات الثنائية المتينة والمنفعة المتبادلة بين البلدين في مختلف المجالات، مشيرا إلى أن قطر تحظى بمكانة عالية على المستوى العالمي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح السفير أنه على الرغم من الظروف الخارجية الصعبة، يجري حوار سياسي وتبادل للوفود بشكل نشط بين روسيا وقطر.
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