أعلنت صباح اليوم الأربعاء، حالة التأهب الجوية في مناطق خاركوف، ودنيبروبتروفسك، وكيروفوهراد في أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخرائط الرقمية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ووفقًا للبيانات المتاحة عبر الخرائط الرقمية، تم الإعلان عن حالة الطوارئ في منطقة كيروفوهراد بعد منتصف الليل في الساعة 12:34، وفي دنيبروبتروفسك في الساعة 23:33 يوم الثلاثاء، وفي خاركوف في الساعة 22:28 (بتوقيت موسكو).

العملية العسكرية الروسية الخاصة إعلان حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء أوكرانيا

يشار إلى أن القوات الروسية بدأت في استهداف البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 – بعد يومين من العمل الإرهابي على جسر القرم، والذي يعتقد أن الاستخبارات الأوكرانية تقف وراءه وفقًا لتقديرات السلطات الروسية.

ويتم توجيه الضربات للبنية التحتية للطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد، ومنذ ذلك الحين، يتم إعلان حالة الطوارئ الجوية في مناطق أوكرانية كل يوم، وفي بعض الأحيان – في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، التي بدأتها في 24 فبراير 2022، مستكملة تحرير الأقاليم الأربعة، التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).