اندلاع حريق في منطقة "الكسوة" بريف دمشق جراء العدوان الإسرائيلي

ذكر مراسل وكالة “سبوتنيك” في دمشق، صباح اليوم الأربعاء، أن حريقًا اندلع في منطقة “الكسوة”، الواقعة على بعد نحو 20 كيلومترًا جنوب العاصمة دمشق، جراء سقوط أحد الصواريخ خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقال المراسل إن فرق الإطفاء والدفاع المدني وفرق الإسعاف هرعت، على الفور، إلى موقع الحادث، حيث باشرت بجهودها للسيطرة على الحريق ومنع انتشاره.

مراسل “سبوتنيك”: أصوات انفجارات تسمع في محيط العاصمة السورية دمشق‎

وفي وقت سابق، صباح اليوم، أفاد مراسل “سبوتنيك”، بسماع أصوات انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق‎.

وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى لمراسل “ سبوتنيك ” بأن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من التصدي لعدوان إسرائيلي استهدف عددًا من المواقع في محيط العاصمة دمشق.

وأوضح المصدر أن العدوان تم تنفيذه بواسطة طائرات إسرائيلية معادية أطلقت عددًا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة.

وأشار المصدر إلى أن الطائرات الإسرائيلية قامت بإطلاق موجتين من صواريخ جو-أرض، ولكن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي تمكنت من التصدي لمعظم الصواريخ المعادية وتم إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها المقصودة.

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وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد على أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.