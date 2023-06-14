رغم الضغوط الخارجية الهائلة… قطر أكبر مستثمر عربي في روسيا

الدوحة – سبوتنيك . وخلال احتفال بمناسبة العيد الوطني لروسيا، أكد الدبلوماسي الروسي قائلاً: “على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة، فإن قطر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولا تزال أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي”.