رغم الضغوط الخارجية الهائلة… قطر أكبر مستثمر عربي في روسيا

صرح السفير الروسي في الدوحة، دميتري دوجادكين، بأن قطر لا تزال أكبر مستثمر عربي في روسيا، على الرغم من الضغوط الخارجية الكبيرة التي تواجهها.
الدوحة – سبوتنيك. وخلال احتفال بمناسبة العيد الوطني لروسيا، أكد الدبلوماسي الروسي قائلاً: “على الرغم من الضغوط الخارجية الهائلة، فإن قطر لم تنضم إلى العقوبات المفروضة على روسيا، ولا تزال أكبر مستثمر عربي في الاقتصاد الروسي”.
روسيا تعرب عن استعدادها للتعاون مع قطر في حل المشاكل الدولية والإقليمية
أمس, 21:24 GMT
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية المباشرة يتجاوز 20 مليار دولار، معربا عن ثقته في إمكانية زيادة التعاون الثنائي بشكل أكبر في المستقبل.
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