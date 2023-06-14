القوات الأوكرانية تقصف أراضي جمهورية دونيتسك 30 مرة خلال اليوم الماضي

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قامت بقصف أراضي الجمهورية 30 مرة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأطلقت 168 مقذوفًا من عيارات مختلفة.

موسكو – سبوتنيك . ووفقًا للبيان الصادر عن المكتب ونشره على صفحته في “تلغرام”، جاء فيه: “خلال الـ 24 ساعة الماضية، سجلت البعثة 30 حالة قصف من قبل التشكيلات المسلحة الأوكرانية. في اتجاه دونيتسك، أطلق العدو 23 قذيفة وصاروخًا من عيار 155 ملم. وفي اتجاه غورلوفكا، أُطلِقت خمس قذائف من عيار 152 ملم، وقذيفة واحدة من عيار 155 ملم في ياسينوفاتايا وفولنوفاخا”.

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وأفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك أن العدو أطلق مجموعه 168 مقذوفًا من عيارات مختلفة.

وأشار البيان إلى أن القصف الذي نفذته القوات الأوكرانية استهدف المناطق السكنية في غورلوفكا، نيكيتوفسكي، دونيتسك، ياسينوفاتايا، كويبيشيفسكي، كييف، كيروفسكي، بتروفسكي، وماكيفكا.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

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فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.