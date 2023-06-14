إعلام أوكراني: سماع دوي انفجارات في أوديسا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الأربعاء، سماع دوي انفجارات في مدينة أوديسا في أوكرانيا.

ووفقًا لوكالة الأنباء الأوكرانية “أونيان”، تم الإبلاغ عن انفجارات قوية في أوديسا، ونصح رئيس الإدارة العسكرية المحلية في أوديسا، سيرجي براتشوك، السكان بالابتعاد إلى الملاجئ.

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وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأوكرانية بسماع دوي انفجارات في خاركيف ومدينة زابوروجيه التي تخضع لسيطرة كييف في جنوب شرق أوكرانيا.

منذ 10 أكتوبر، يقوم الجيش الروسي بشن هجمات على الصناعات الدفاعية والهياكل العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا.

وأشار الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى أن هذه الهجمات تأتي ردًا على الهجوم الإرهابي على جسر القرم وهجمات أخرى على البنية التحتية المدنية في روسيا.

ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات القصف الجوي في مناطق مختلفة في أوكرانيا يوميًا، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.

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وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.