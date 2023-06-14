زاخاروفا ترد على تصريحات أمين عام الناتو بشأن القيم الإنسانية وتتهم الحلف بترويج الإرهاب

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على تصريح الأمين العام لحلف “الناتو” ينس ستولتنبرغ بأن العملية العسكرية الروسية الخاصة ليس “هجومًا” على أوكرانيا فقط بل على القيم الإنسانية، قائلة تعرضت القيم الإنسانية للهجوم عندما تم تنفيذ انقلاب في كييف عام 2014، بأموال الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

موسكو – سبوتنيك . وأشارت زاخاروفا إلى أن القيم الإنسانية تعرضت للهجوم عندما تم تنفيذ انقلاب في كييف في عام 2014 بدعم مالي من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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وأضافت زاخاروفا على قناتها في “تيليغرام” أن القيم الإنسانية تحطمت حقًا والديمقراطية تعرضت للخطر بعد الانقلاب في كييف، وأن مجموعة من “المهرجين الدمويين” تحت رعاية حلف الناتو تروج للإرهاب في العالم بأسره.

وفي وقت سابق، أعرب ستولتنبرغ خلال زيارته لواشنطن عن قلقه من أن العالم سيصبح أكثر خطورة في حال انتصار روسيا في هذا النزاع، نظرًا للتهديد الذي يشكله للقيم الإنسانية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.