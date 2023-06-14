البنتاغون: واشنطن تتلقى من كييف معلومات عن الخسائر وتأخذ ذلك بالاعتبار عند التخطيط للمساعدة

أعلنت صابرينا سينغ، نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتلقى معلومات من أوكرانيا بشأن فقدان القدرات القتالية والخسائر في ساحة المعركة، وتأخذ ذلك في الاعتبار عند التخطيط لتقديم المساعدة.

واشنطن – سبوتنيك . وأشارت سينغ خلال إحاطة إعلامية إلى أنه يتم مناقشة قضية فقدان القدرات القتالية والخسائر مع الجانب الأوكراني، وأي أنظمة تحتاج إلى إصلاح أو استبدال.

العملية العسكرية الروسية الخاصة زاخاروفا ترد على تصريحات أمين عام الناتو بشأن القيم الإنسانية وتتهم الحلف بترويج الإرهاب

وأوضحت أن هناك خط اتصال مباشر مع السلطات في كييف على مستويات مختلفة لتنسيق المساعدة.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) تخصيص حزمة معدات عسكرية بقيمة 325 مليون دولار لأوكرانيا من مخزوناتها. وتشمل الحزمة 15 عربة قتال من طراز “برادلي” وعشر ناقلات جند مدرعة من طراز “سترايكر”.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.