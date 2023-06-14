غوتيريش يجدد دعوته لطرفي الصراع في السودان لوقف الأعمال القتالية

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مجددًا دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان للتوقف عن القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية.

الأمم المتحدة – سبوتنيك . وأفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيانه أن الأمين العام يشعر بالقلق العميق إزاء الوضع في دارفور، وتقارير تفيد بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في مختلف أنحاء المنطقة، ولا سيما في الجنينة بولاية غرب دارفور، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل نيالا في جنوب دارفور وكتم والفاشر في شمال دارفور، نتيجة للتصعيد العسكري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

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وأعاد غوتيريش تأكيد دعوته للأطراف المتحاربة في السودان بوقف القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية، مشددًا على واجبهم في حماية المدنيين.