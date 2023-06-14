القوات الأوكرانية تقصف مدينة غورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية

أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الأوكرانية قصفت مدينة غورلوفكا، وأطلقت عليها 5 قذائف من عيار 152 ملم.

دونيتسك – سبوتنيك . وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على “تلغرام”: “بعد الساعة 0.00 من صباح اليوم الأربعاء تم تسجيل قصف من جانب الوحدات المسلحة الأوكرانية في الساعة 4:40 باتجاه التجمع السكني شيربينوفكا – والتجمع السكني غورلوفكا (منطقة نيكيتوفسكي)، حيث تم إطلاق 5 قذائف من عيار 152 ملم”.

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وتقع مدينة غورلوفكا على بعد 50 كيلومترا شمالي دونيتسك، وهي تحت سيطرة جمهورية دونيتسك الشعبية منذ عام 2014. ويوجد فيها مناجم لاستخراج الفحم ومصنع “ستيرول” الكيميائي.

وكثيرا ما تقصف القوات الأوكرانية قرية زايتسيفا وقرية مناجم غاغارين وقرية مناجم “6/7” الواقعة في ضواحي هذه المدينة. وكان عدد سكان غورلوفكا قبل بداية النزاع في دونباس يتجاوز 250 ألف شخص.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.