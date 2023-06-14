الجيش الروسي ينتقم من المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود… فيديو

نفذ طاقم المدفعية من المنطقة العسكرية الغربية، باستخدام مدافع “دي-30” و”مستا-بي”، عدة ضربات للقضاء على المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود، خلال العملية الخاصة.

قام الطاقم بتحديد مواقع المسلحين وتدمير المدافع وقذائف الهاون وتراكم القوى العاملة للعدو بضربات محددة، وعرضت وزارة الدفاع الروسية لقطات من الأعمال القتالية.

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يقوم طاقم المدفعية أيضا بتدمير الهياكل الدفاعية، وضرب مواقع القيادة، وتدمير الأسلحة، ومستودعات الذخيرة، والمعدات الخاصة بالأوكرانيين. كما تعمل أطقم الهاوتزر على مدار الساعة، وتساعد الطائرات المسيرة على تحديد الهدف وتعديل النار.

وتتعرض مناطق حدودية في بيلغورود في الأيام الأخيرة، لغارات مكثفة من قبل مسلحين أوكرانيين، أدت إلى وقوع أضرار مادية وضحايا بين المدنيين، بدأت السلطات، على إثرها، بإجلاء سكان بعض القرى والبلدات الحدودية، فيما تتصدى قوات الأمن والجيش لهجمات العدو.

وتوغلت مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، يوم 22 أيار/مايو، في منطقة غرايفورون في مقاطعة بيلغورود، حيث استهدفت المدنيين في المنطقة، ما أسفر عن إصابة 13 مدنياً.