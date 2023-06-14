جنود روس يفاجئون المقاتلين الأوكرانيين في خنادقهم وينقضون عليهم… فيديو

نشر ألكسندر خوداكوفسكي، نائب قائد القوات الروسية في جمهورية دونيتسك الشعبية، لقطات مذهلة لهجوم المقاتلين الروس على معقل القوات المسلحة الأوكرانية.
ووقع الهجوم بالقرب من أوغليدار، حيث تقاتل كتيبة خوداكوفسكي على هذا المحور. وتُظهر اللقطات كيف يزحف ستة مقاتلين إلى شبكة متفرعة من خنادق العدو، تلا ذلك قتال متقارب. ثم انفجرت قنبلة يدوية في الجوار المباشر للجنود الروس، لكن الجميع بقيوا في مواقعهم، حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.
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يقاوم العدو بشراسة، لكن القوات الروسية تمطرهم بعشرات القنابل اليدوية.
علق ألكسندر خوداكوفسكي على اللقطات قائلا: “تسيطر قواتنا على المعقل، ثم يقوم العدو بقصف قواتنا بالقذائف، لدرجة أنك تتساءل فقط كيف قاومنا”.
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