جنود روس يفاجئون المقاتلين الأوكرانيين في خنادقهم وينقضون عليهم… فيديو

ووقع الهجوم بالقرب من أوغليدار، حيث تقاتل كتيبة خوداكوفسكي على هذا المحور. وتُظهر اللقطات كيف يزحف ستة مقاتلين إلى شبكة متفرعة من خنادق العدو، تلا ذلك قتال متقارب. ثم انفجرت قنبلة يدوية في الجوار المباشر للجنود الروس، لكن الجميع بقيوا في مواقعهم، حسب صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.