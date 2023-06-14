يُظهر الفيديو الضربات التي يقوم بها مشغلو الطائرات المسيرة من اللواء 110 من فيلق جيش دونيتسك الأول بطائرات مسيرة معززة بالواقع الافتراضي FPV. فاجأت عدة طائرات مسيرة المسلحين الأوكرانيين في مواقعهم.

في وقت سابق، نجحت طائرات مسيرة هجومية روسية في تدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه. أهداف “لانتسيت” والطائرات المسيرة الأخرى هي ناقلات الجند المدرعة، التي أرسلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى الدبابات، بما في ذلك “ليوبارد” الألمانية.