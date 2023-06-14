مسيرة روسية معززة بالواقع الافتراضي تضرب مواقع القوات الأوكرانية… فيديو

ضربت القوات الروسية بطائرات مسيّرة، الخنادق والمخابئ في مواقع القوات المسلحة لأوكرانيا.
تم عرض لقطات ضرب تحصينات العدو على قناة “تلغرام” الرسمية للقوات الشعبية لدونيتسك.
يُظهر الفيديو الضربات التي يقوم بها مشغلو الطائرات المسيرة من اللواء 110 من فيلق جيش دونيتسك الأول بطائرات مسيرة معززة بالواقع الافتراضي FPV. فاجأت عدة طائرات مسيرة المسلحين الأوكرانيين في مواقعهم.
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05:42 GMT
التقطت طائرات مسيرة فيديو لإطلاق النار على المسلحين، حسبما ذكرت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”.
في وقت سابق، نجحت طائرات مسيرة هجومية روسية في تدمير معدات القوات المسلحة الأوكرانية على محور زابوروجيه. أهداف “لانتسيت” والطائرات المسيرة الأخرى هي ناقلات الجند المدرعة، التي أرسلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى الدبابات، بما في ذلك “ليوبارد” الألمانية.
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