قوات الدعم السريع تعلن أسر أكثر من 300 عسكري من الجيش السوداني في ولاية جنوب دارفور

أعلنت قوات الدعم السريع في السودان “أسر أكثر من 300 عسكري من الجيش السوداني، بينهم ضباط، في ولاية جنوب دارفور”.

وقالت الدعم السريع، في بيان، إن “قواتها تصدت لهجوم من مليشيا البرهان الانقلابية بمنطقة أم دافوق الحدودية التابعة لولاية جنوب دارفور”.

The Rapid Support Forces (RSF) has repelled an attack by the Sudanese Armed Forces (SAF) and its backers linked to the former regime of military dictator Omar al-Bashir along the Um Dafouk border area in South Darfur State. The RSF successfully seized the local SAF garrison as a… — Rapid Support Forces – قوات الدعم السريع (@RSFSudan) June 13, 2023

وأضاف البيان: “تمكنت قواتنا من الاستيلاء الكامل على حامية منطقة أم دافوق الحدودية بجنوب دارفور، وكبدت الانقلابيين خسائر فادحة والاستيلاء على 24 مركبة لاندكروزر وعدد 4 مدرعات وأسر 6 ضباط بقيادة عقيد ركن و300 من الرتب الأخرى”.

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وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أكد مجددًا دعوته للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في السودان للتوقف عن القتال والالتزام بوقف دائم للأعمال العدائية.

وأفاد ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، في بيانه أن الأمين العام يشعر بالقلق العميق إزاء الوضع في دارفور، وتقارير تفيد بوقوع أعمال عنف واسعة النطاق وسقوط ضحايا في مختلف أنحاء المنطقة، ولا سيما في الجنينة بولاية غرب دارفور، بالإضافة إلى مناطق أخرى مثل نيالا في جنوب دارفور وكتم والفاشر في شمال دارفور، نتيجة للتصعيد العسكري بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

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