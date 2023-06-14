البرلمان اللبناني يخفق مجددا في انتخاب رئيس للجمهورية

فشل مجلس النواب اللبناني، اليوم الأربعاء، في انتخاب رئيس للجمهورية في الجولة الأولى من التصويت، وذلك للمرة الثانية عشرة.

وأفاد مراسل “سبوتنيك” في لبنان، بأن “رئيس مجلس النواب نبيه بري، رفع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بعد فقدان النصاب القانوني في الدورة الثانية”.

وحصل المرشح جهاد أزعور في الدورة الأولى على 59 صوتا، وسليمان فرنجية على 51 صوتا، فيما حصل زياد بارود على 7 أصوات، ولبنان الجديد على 8 أصوات، وجوزيف عون 1، وأسماء أخرى 1، بالإضافة إلى ورقة واحدة بيضاء.

جهاد أزعور يوضح هدف ترشحه لرئاسة الجمهورية اللبنانية

ويعاني لبنان من أزمات سياسية كثيرة، آخرها شغور المنصب الرئاسي منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، وفشل البرلمان في انتخاب بديل له على مدار إحدى عشرة مرة، وهو ما انعكس في عدة أزمات اقتصادية يعانيها اللبنانيون في حياتهم اليومية.