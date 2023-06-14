ذكرت صحف غربية أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تدرس إمكانية تقديم التزامات أمنية لأوكرانيا مشابهة للتي قدمتها لإسرائيل، لكن من غير المرجح أن تقدم الولايات المتحدة مثل هذا الالتزام طويل الأجل كما في حالة إسرائيل.

أخبر مساعدو بايدن أعضاء الكونغرس أنهم يريدون الانتقال إلى شيء يشبه ما يسمونه “النموذج الإسرائيلي”، والذي يستند إلى التزام أمني أمريكي لمدة 10 سنوات. في الوقت نفسه، ستكون الالتزامات تجاه أوكرانيا لفترة أقل.

وتشير الصحف إلى أن هذه ليست على الإطلاق الضمانات الأمنية التي يرغب فلاديمير زيلينسكي في الحصول عليها.

العملية العسكرية الروسية الخاصة الجيش الروسي ينتقم من المسلحين الأوكرانيين الذين قصفوا مقاطعة بيلغورود… فيديو

وورد في التقارير أن الدول الأعضاء في الناتو ستقدم عددًا من الوعود إلى زيلينسكي في القمة المقبلة في فيلنيوس، على وجه الخصوص، لمواصلة تزويده بالأسلحة والذخيرة وإرسال الموارد المالية على المدى المتوسط.

ومن المتوقع أيضًا أن يرفع الناتو مستوى العلاقات مع أوكرانيا من لجنة ثنائية إلى مجلس، وهو مستوى أعلى من التفاعل والتكامل.