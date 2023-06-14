معهد ستوكهولم ينشر تقريرا عن وضع الأسلحة النووية في 2023

روسيا: لم يتم رصد تغيرات في وضع الأسلحة النووية لديها مقارنة بـ 2022.

الولايات المتحدة الأمريكية: لم يتم رصد تغيرات في وضع الأسلحة النووية لديها مقارنة بـ 2022.

الصين: ارتفع مخزونها بمقدار 60 رأسا نوويا ليصل إلى 450 رأس نووي في 2023 مقارنة بـ 350 رأس نووي في 2022.

من المتوقع استمرار نمو ترسانة الصين النووية وأن يصل عدد ما تملكه من صواريخ باليستية عابرة للقارات إلى حجم ما تملكه روسيا والولايات المتحدة خلال عقد من الزمان.

بريطانيا: لم يتم رصد زيادة في ترسانتها النووية لكنه من المتوقع حدوث ذلك في المستقبل للوصول إلى 260 رأسا نوويا مقارنة بـ 225 في الوقت الحالي.

فرنسا: واصلت تطوير التقنيات الخاصة بغواصات الجيل الثالث النووية إضافة إلى تطوير أنظمتها النووية الحالية.

الهند وباكستان: يبدو أنهما تواصلان تطوير أنظمة الإطلاق الخاصة بالأسلحة النووية مع زيادة قدراتهما النووية.

كوريا الشمالية: لم تجري أي تجارب نووية في 2022 لكنها أجرت نحو 90 تجربة صاروخية في ذلك العالم ضمن استراتيجيتها لتوسيع قدراتها في الردع النووي.