ريال مدريد يعلن رسميا ضم جود بيلينغهام مقابل 143 مليون دولار

أعلن ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام.
ونشر ريال مدريد، عبر حسابه على “تويتر”، صورا وفيديوهات للاعب مرتديا قميص النادي دون الكشف عن التفاصيل المالية ومدة التعاقد.
🌟 @BellinghamJude 🌟
🎶 #HeyJude pic.twitter.com/Oo9UA1iQFv
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023
وكان نادي بروسيا دورتموند الألماني قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه وافق على بيع بيلينغهام إلى العملاق الإسباني في صفقة ضخمة.
📲 @BellinghamJude 🤯
👋 #HeyJude pic.twitter.com/PpCms5Dg1h
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) June 14, 2023
وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن “اللاعب الإنجليزي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو بالإضافة إلى المتغيرات.
وانضم جود بيلينغهام، البالغ من العمر 19 عاما، والذي ارتبط بالانتقال للعديد من الأندية الأوروبية الكبرى، إلى دورتموند من برمنغهام سيتي في 2020 مقابل 25 مليون جنيه إسترليني (31.17 مليون دولار)، ليصبح أغلى لاعب يبلغ من العمر 17 عاما في تاريخ كرة القدم.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سبوتنيك الروسي
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