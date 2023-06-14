ريال مدريد يعلن رسميا ضم جود بيلينغهام مقابل 143 مليون دولار

أعلن ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينغهام.

ونشر ريال مدريد، عبر حسابه على “تويتر”، صورا وفيديوهات للاعب مرتديا قميص النادي دون الكشف عن التفاصيل المالية ومدة التعاقد.

وكان نادي بروسيا دورتموند الألماني قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، أنه وافق على بيع بيلينغهام إلى العملاق الإسباني في صفقة ضخمة.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن “اللاعب الإنجليزي انتقل إلى ريال مدريد مقابل 103 ملايين يورو بالإضافة إلى المتغيرات.