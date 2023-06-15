خسائر بشرية للجيش السوري و"قسد" جراء تصعيد عسكري تركي كبير على الحدود

صعد الجيش التركي من عملياته العسكرية وقصفه المدفعي والجوي عبر الطائرات المسيرة على طول الحدود السورية – التركية، انطلاقًا من ريف حلب وصولًا إلى ريف الحسكة مرورًا بريف الرقة، ما أسفر عن وقوع خسائر بشرية في صفوف الجيش السوري وقوات “قسد” المنتشرين بشكل متداخل في المنطقة.

وأكدت مصادر محلية في ريف الحسكة لـ”سبوتنيك”، أن “طائرة مسيرة تركية قصفت سيارة تابعة لقوات “قسد” الموالية للجيش الأمريكي، وبداخلها مجموعة من مسلحيها بينهم قيادي، مع معلومات عن مقتلهم جميعًا، على الطريق الواصل بين مدينة القامشلي وبلدة القحطانية شمال شرقي الحسكة، في حين أصيب عدد من المدنيين تصادف تواجدهم لحظة القصف التركي”.

كما قالت مصادر محلية في ريف حلب لـ “سبوتنيك”: “خمسة من جنود الجيش السوري استشهدوا وأصيب 6 آخرون بجراح بليغة، نقلوا على إثرها إلى المشافي في مدينة تل رفعت في ريف حلب الشمالي، اليوم الأربعاء 14 حزيران، جراء استهداف طائرة مسيّرة تركية لموقع عسكري على محور عين دقنة، ضمن مناطق سيطرة قوات قسد في ريف حلب الشمالي”.

وتابعت المصادر أن 4 عناصر من “مجلس منبج العسكري” التابع لقوات “قسد” قتلوا، اليوم الأربعاء، وأصيب عنصران آخران بجراح بليغة، باستهداف جوي من قبل مسيّرة تركية، إضافة لإصابة طفلين بقصف مدفعي نفذته القوات التركية على مزرعة في قرية الدندنية في ريف منبج الغربي شرقي حلب.

كما قتل شخص مدني صباح اليوم الأربعاء، نتيجة استهداف مسيرة تركية لأحد المنازل قرب عرب حسن في ريف منبج، ضمن مناطق سيطرة “مجلس منبج العسكري” التابع لقوات “قسد”، حسب المصادر.

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كما وسعت قوات الجيش التركي عمليات قصفها العسكري، لتصل عصر اليوم الأربعاء، إلى ريف الحسكة، حيث أكدت مصادر محلية في ريف الحسكة لــ “سبوتنيك”، أن جيش الاحتلال التركي قصف مواقع “قسد” في محيط مجبل الزفت في قرية شورك، الواقعة على الطريق الواصل بين مدينة القامشلي وبلدة القحطانية شمال شرقي الحسكة.

وذلك بعد فترة وجيزة من قصفها مواقع “قسد” في قرية المعلق في محيط بلدة عين عيسى شمالي الرقة، مع معلومات عن وقوع خسائر بشرية ومادية نتيجة القصف التركي، وذلك بحسب المصادر المحلية.