صفارات الإنذار تدوي مجددا في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات جوية

دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الخميس، في جميع أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.
ووفقًا لبيانات الخريطة، بدأت إشارة التحذير في كييف في الساعة 23:41، وبعد بضع دقائق انتشرت إلى جميع المناطق الأوكرانية.
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا
13 يونيو, 03:30 GMT
وكان التحذير من الغارات الجوية قد بدأ في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت سابق من يوم الأربعاء.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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