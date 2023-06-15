صفارات الإنذار تدوي مجددا في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات جوية

دوت صفارات الإنذار، صباح اليوم الخميس، في جميع أراضي أوكرانيا، وفقًا لبيانات الخريطة عبر الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ووفقًا لبيانات الخريطة، بدأت إشارة التحذير في كييف في الساعة 23:41، وبعد بضع دقائق انتشرت إلى جميع المناطق الأوكرانية.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء أوكرانيا

وكان التحذير من الغارات الجوية قد بدأ في جميع أنحاء أوكرانيا في وقت سابق من يوم الأربعاء.

وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.

فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.