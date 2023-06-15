الجيش السوداني يتهم قوات "الدعم السريع" باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور

أكدت القوات المسلحة السودانية، صباح اليوم الخميس، قيام قوات الدعم السريع باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور خميس عبدالله أبكر.

وأدانت القوات المسلحة السودانية، في بيان، “بأشد عبارات الاستهجان، التصرف الغادر الذي قامت به مليشيا الدعم السريع المتمردة اليوم، وذلك باختطاف واغتيال والي ولاية غرب دارفور السيد خميس عبدالله أبكر”.

أنباء عن مقتل والي غرب دارفور في السودان بعد احتجازه لدى قوات “الدعم السريع”

وأضاف البيان أن “الوالي المغدور هو أحد رؤساء الحركات الموقعة على اتفاق جوبا للسلام وقد تبوأ منصبه بموجب الاتفاقية، ولا علاقة له بمجريات الصراع بين القوات المسلحة والمتمردين”.

وفي وقت سابق، تداولت وسائل إعلام سودانية، أنباء عن مقتل والي ولاية غرب دارفور في السودان خميس أبكر، مرجحة أنه قُتل على يد قوات “الدعم السريع” التي اعتقلته.

وقال موقع “سودان نيوز” الإخباري السوداني: “مليشيا الدعم السريع المتمردة تبث فيديو يظهر والي غرب دارفور، الذي اختطفته اليوم مضرجا بالدماء ويرجح استشهاده”.

ووقعت اشتباكات مسلحة عنيفة، اليوم الأربعاء، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية. وأكد شهود عيان، يوم الأربعاء، لـ “سبوتنيك”، “تصاعد الاشتباكات المسلحة بين مجموعات قبيلة وأخرى شبه عسكرية”.