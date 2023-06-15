الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، في أحدث إحصائية، اليوم الخميس، إصابة خطيرة جدا بالرصاص الحي في الرأس وإصابة بالرصاص المطاطي بالرجل والظهر وعشرات حالات الاختناق بالغاز خلال اقتحام قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية من عدة محاور، ومعها عدد من الجرافات.

رام الله – سبوتنيك . وأفاد مصدر محلي لوكالة “سبوتنيك” بأن “دوي انفجارات سمعت في المنطقة الشرقية من المدينة”.

إصابة جنديين إسرائيليين اثنين جراء عملية دهس في حوارة جنوبي نابلس

وأضاف المصدر بأن “الهدف من العملية قد يكون هدم أحد منازل مقاومين فلسطينيين اتهموا باستهداف جنود او مستوطنين”، دون أن يؤكد الجيش الاسرائيلي بعد الهدف من العملية.

وأفاد مدير مركز الاسعاف بالهلال الاحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن شابين أصيبا بالرصاص الحي في الرأس، ونقلا إلى المستشفى بحالة حرجة، بحسب وكالة الأنباء الفسلطينية.

وأضاف أن شابا آخر أصيب بعد تعرضه للدهس من قبل مركبة للاحتلال، إضافة إلى 60 آخرين بحالات اختناق بالغاز السام، ونقل أربعة منهم إلى مستشفى رفيديا.