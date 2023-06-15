سكفورتسوفا: الإشعاع في محطة زابوروجيه النووية ضمن المستويات الطبيعية والوضع تحت السيطرة

أكدت رئيسة الوكالة الفيدرالية الطبية البيولوجية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، خلال اجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه لا توجد زيادة في الخلفية الإشعاعية في محطة زابوروجيه النووية وأن الوضع تحت السيطرة.

موسكو – سبوتنيك . وقالت سكفورتسوفا: “تتم مراقبة جميع مخاطر الإشعاع، وكل شيء هادئ، ولا توجد زيادة في المعايير في أي مكان، والوضع تحت السيطرة”.

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وجاء ذلك بعد الأضرار التي لحقت بمحطة “كاخوفسكايا” للطاقة الكهرومائية في مقاطعة خيرسون، وذلك إثر قصف أوكراني.

وفي وقت سابق، قال رينات كارتشا، مستشار مدير مؤسسة “روس إنيرغو آتوم” الروسية، إنه تم تنفيذ الأعمال الفنية اللازمة المتعلقة بالعزل المائي في محطة زابوروجيه للحفاظ على مستوى المياه في بركة التبريد. بالإضافة إلى ذلك تم تنظيم عمل حصول المحطة على احتياجاتها من المياه من الآبار الارتوازية.

وتقع محطة زابوريجيه النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر، وهي أكبر محطة نووية في أوروبا من حيث عدد الوحدات وقدراتها، وتحتوي على ست وحدات طاقة بسعة 1 غيغا واط لكل منها.