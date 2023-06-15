موقع بلجيكي ساخر ينشر صورة عارية للبرلمانية المغربية سهام الكواكبي

نشر موقع “ت شيلدت” البلجيكي الساخر، صورة عارية للنائبة البلجيكية من أصل مغربي سهام الكواكبي ، الأمر الذي استدعى رفعها دعوى قضائية ضد الموقع البلجيكي.

وصدر قرار عن محكمة أنتويرب ، يدعو الموقع إلى إزالة الصورة أو دفع غرامة يومية كبيرة تبلغ 25 ألف يورو حسب وسائل إعلام بلجيكية.

بدأت القصة، عندما نشر موقع تي شيلدت مقالًا ساخرًا عن الكواكبي ، بما في ذلك صورة امرأتين عاريتين تطلان من شرفة التقطتها عبر طائرة درون.

و أشار المقال إلى أن الأمر يتعلق بعضو الكونغرس سهام الكواكبي وشريكتها.

الصورة ، و على الرغم من تعديلها لإخفاء الأعضاء الحساسة ، تم نشرها للعموم عبر الإنترنت، قبل أن تقرر المجلة حذفها لاحقا.

(زنقة20)

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