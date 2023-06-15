إعلام أوكراني: سماع دوي عدة انفجارات في خاركوف

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، صباح اليوم الخميس، بسماع ثلاثة انفجارات في الجزء الذي تسيطر عليه قوات أوكرانية في خاركوف.

موسكو – سبوتنيك . وذكرت صحيفة “سوسبيلين” المحلية عبر حسابها في موقع “تلغرام”: “سماع دوي انفجار في خاركوف”، وبعد دقائق، أعلنت عن الانفجارين الثاني والثالث في المدينة.

العملية العسكرية الروسية الخاصة صفارات الإنذار تدوي مجددا في جميع أنحاء أوكرانيا محذرة من ضربات جوية

وفي وقت سابق، صباح اليوم، دوت صفارات الإنذار في الجزء الذي تسيطر عليه قوات أوكرانية في خاركوف، محذرة من ضربات جوية.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.