رئيس الوزراء الأسترالي: سنمنع روسيا من بناء سفارة جديدة قرب البرلمان بسبب مخاوف أمنية

وأضاف: “نتوقع أن يمر هذا التشريع في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في وقت لاحق من صباح اليوم… تلقت الحكومة نصائح أمنية واضحة للغاية بشأن المخاطر التي يمكن أن يشكلها وجود روسي جديد بالقرب من مبنى البرلمان”.