قال رئيس المكتب الصحفي لمجموعة قوات “المركز”، ألكسندر سافتشوك، إن الطيران الروسي شن، صباح اليوم الخميس، ضربات صاروخية وجوية على تجمع قوات ووسائل إطلاق النار والنقاط الأساسية ومستودعات الذخيرة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان.

وأضاف سافتشوك، لوكالة “ سبوتنيك “: “قصفت المدفعية أيضا وحدات اللواء الميكانيكي 63 التابع للقوات الأوكرانية أثناء تحركهم في منطقة تورسكو”.

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بالإضافة إلى ذلك، دمرت المدفعية الأوكرانية مدفعين من طراز “دي -30” ومدفعية ذاتية الدفع “جوزديكا”، بحسب سافتشوك.

كما أفاد رئيس المكتب الصحفي بأن نظام الدفاع الجوي “أوسا-أكم” دمر طائرتين مسيرتين من نوع “فوريا” في مناطق روبيجنو وفارفاروفكا.

يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي يقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.

وتم شن الضربات على منشآت الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء البلاد. ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن إنذارات الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.

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وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.