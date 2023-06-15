زلزال بقوة 6.2 درجة على مقياس ريختر يضرب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجة الفلبين، صباح اليوم الخميس، وحذرت السلطات المحلية من هزات ارتدادية وإمكانية حدوث أضرار.

وبحسب ما ذكرته هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، وقع الزلزال على عمق 124 كيلومترًا (77 ميلًا) في حوالي الساعة 10:00 صباحًا (0200 بتوقيت غرينتش) في المياه قبالة بلدية كالاتاغان في مقاطعة باتانغاس بالقرب من العاصمة مانيلا.

الفلبين تتعرض لهزة أرضية قوتها 5.6 درجة

ولم تصدر تقارير بشأن وجود خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

يشار أن الفلبين تقع في منطقة “حزام ناري” في المحيط الهادئ حيث يقع نحو 90 في المئة من الزلازل في العالم، ما يجعلها عرضة للكوارث بشكل كبير.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013، ضرب زلزال بقوة 7.1 درجات جزيرة بوهول في وسط الفلبين، مما أدى إلى حدوث انهيارات أرضية ومقتل أكثر من 200 شخص.