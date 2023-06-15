إسقاط 9 مسيرات أوكرانية فوق جمهورية القرم الروسية

أعلن رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسينوف، صباح اليوم الخميس، رصد 9 طائرات مسيرة فوق شبه جزيرة القرم، وأنه تم إسقاط 6 منها بواسطة قوات الدفاع الجوي وإبطال 3 باستخدام وسائل الحرب الإلكترونية.

وقال أكسينوف على “تلغرام”: “تم رصد تسع طائرات دون طيار فوق أراضي جمهورية القرم ليلاً وصباحًا: تم إسقاط ستة منها بواسطة قوات الدفاع الجوي وتعطيل ثلاثة منها وإلغاؤها بواسطة معدات الحرب الإلكترونية”.

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وأضاف أكسينوف أن إحدى الطائرات المسيرة انفجرت في قرية دوكوتشاييفو في منطقة كراسني غفارديسك، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك ضحايا، لكنه تسبب في تحطيم نوافذ عدد من المنازل.

وتابع أنه تم إرسال فرق الطوارئ إلى موقع الحادث وحث السكان على البقاء هادئين واتباع المصادر الموثوقة للمعلومات فقط.

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.