لوكاشيفيتش: روسيا وبيلاروس لن تسمحا لإستونيا بتولي رئاسة منظمة الأمن والتعاون

صرح ممثل روسيا الدائم في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ألكسندر لوكاشيفيتش، اليوم الخميس، بأن إستونيا ليست مستعدة للتخلي عن ترشيحها لرئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، لكن روسيا وبيلاروس لن تسمحا لها بتولي هذا المنصب.

فيينا – سبوتنيك . وقال لوكاشيفيتش، في حديث لوكالة “سبوتنيك”: “حتى اليوم الكل متمسك بموقفه، نحن وبيلاروس كررنا إعلاننا مرة أخرى أننا لن نمرر ترشيح إستونيا ومن الضروري البحث عن خيارات أخرى، وهذا منطقي”.

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وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي وبعض “المغردين” الآخرين يصرون على أن تتولى إستونيا الرئاسة..”، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن إستونيا لم تقدم ترشيحها رسميًا، على النحو الذي تقتضيه قواعد المنظمة.

وأوضح لوكاشيفيتش، أن إستونيا لم تتقدم بطلب على لسان رئيسها ووزير خارجيتها لجميع الدول الأعضاء في المنظمة، فقط ممثلها تحدث عدة مرات عن رغبة بلاده بتولي رئاسة المنظمة، دون التقدم بطلب رسمي.