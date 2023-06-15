وزير الخارجية المجري يشارك في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي لمناقشة إمدادات الطاقة

وقال سيارتو: “لا تزال إمدادات الطاقة في المجر ليست بقضية سياسية أو أيديولوجية، لأن الطريقة الوحيدة للتدفئة فقط هي الغاز. سنذهب إلى سان بطرسبورغ، إلى المنتدى الاقتصادي الدولي للمرة السابعة”.

وانطلقت فعاليات منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يوم أمس الأربعاء، حيث شهدت مشاركة واسعة لوفود أكثر من 100 دولة، سجّل فيها العرب ثقلا كبيرا وحضورا مميزا.

ويعقد منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي العام الحالي، في الفترة الممتدة من 14 وحتى 17 حزيران/ يونيو 2023، ويركز على القضايا الاقتصادية الرئيسية والتحديات التي تواجه روسيا والأسواق الناشئة والعالم ككل. واللافت في الحدث الاقتصادي مشاركة الإمارات بصفة ضيف شرف لهذا العام، بعد أن شاركت مصر بهذه الصفة في نسخة المنتدى لعام 2022، وقطر في عام 2021.