في ذكرى الاشتباكات البحرية بين الكوريتين… معلومات عن الأساطيل الحربية للدولتين

يوافق الـ 15 من يونيو/ حزيران من كل عام، ذكرى الاشتباكات البحرية التي جرت بين الأسطولين الحربيين لكوريا الجنوبية والشمالية عام 1999.

وكانت تلك الاشتباكات هي الأولى منذ إعلان وقف إطلاق النار في الحرب الكورية عام 1953، وانتهت بإغراق سفينة وتضرر عدة سفن حربية أخرى.

رئيس كوريا الجنوبية: “القوة الساحقة” ستجلب السلام الحقيقي

وبهذه المناسبة، تعهد الرئيس الكوري الجنوبية يون سيوك يول، باستخدام ما وصفه بـ “القوة الساحقة” لتحقيق سلام حقيقي.

ما هو حجم القوة البحرية لكوريا الجنوبية؟

يصنف جيش كوريا الجنوبية في المرتبة الـ 6 بين أضخم جيوش العالم في 2023، وتصنف قواته البحرية في المرتبة الـ 19 عالميا.

وتضم القوات البحرية الكورية الجنوبية 157 وحدة بحرية بينها:

حاملتا مروحيات. 13 مدمرة. 18 فرقاطة. 7 كورفيتات. 22 غواصة. 35 سفينة دورية. 14 كاسحة ألغام بحرية.

وتمتلك كوريا الجنوبية 11 ميناء رئيسيا ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 42.1 مليار دولار.

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ما هو حجم القوة البحرية لكوريا الشمالية؟

يصنف جيش كوريا الشمالية في المرتبة الـ 34 بين أضخم جيوش العالم في 2023، وتصنف قواته البحرية في المرتبة الـ 3 عالميا، حسبما تشير إحصائيات موقع “غلوبال فاير بور” الأمريكي.

وتضم القوات البحرية الكورية الشمالية 519 وحدة بحرية بينها:

فرقاطة واحدة. 4 كورفيتات. 35 غواصة. 169 سفينة دورية. كاسحة ألغام بحرية واحدة.

وتمتلك كوريا الشمالية 7 موانئ رئيسية ويقدر حجم إنفاقها الدفاعي بـ 4.5 مليار دولار.