عباس ورئيس الوزراء الصيني يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة عباس إلى الصين، التي بدأها، أمس الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، اليوم الخميس.

ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين بحثا آخر تطورات القضية الفلسطينية وما تقوم به إسرائيل من “أنشطة استيطانية وانتهاك للمقدسات الإسلامية والمسيحية”.

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وأوضحت الوكالة أن المباحثات بين الرئيس الفلسطيني ولي تشيانغ، تناولت الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وآلية اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة، إضافة إلى تشجيع الشركات الصينية للاستثمار والعمل في فلسطين.

وبدأ الرئيس الفلسطيني، أمس الثلاثاء، زيارة رسمية إلى الصين تستغرق 4 أيام، يبحث خلالها علاقات بلادها مع الصين في ظل الثقة المتبادلة وعلاقات التعاون بين البلدين.