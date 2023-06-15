وزير الدفاع الإسرائيلي: سنلتقي مع أوستن في بلجيكا للتأكد من عدم السماح لإيران بحيازة سلاح نووي

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الخميس، عن “لقاء نظيره الأمريكي، لويد أوستن، في بروكسل في بلجيكا، للتأكد من عدم حيازة إيران للسلاح النووي”.

وقال غالانت، في تصريحات نقلتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، إنه “سيناقش الالتزام المشترك بين البلدين للتأكد من عدم امتلاك إيران أبدا قدرة نووية عسكرية”.

שר הביטחון @yoavgallant לקראת פגישתו עם מזכיר ההגנה האמריקני אוסטין וברקע ההסכם המתגבש בין ארה״ב לאיראן: “נדון במחויבות המשותפת של שתי המדינות – לוודא שלאיראן לעולם לא תהיה יכולת גרעינית צבאית”@Doron_Kadosh — גלצ (@GLZRadio) June 15, 2023

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن مسؤولين إسرائيليين أن هناك مؤشرات على قرب التوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن، رغم تطمينات أمريكية بأن الاتفاق لن يضر بإسرائيل، ولا داعي للقلق من هذا الاتفاق بالنسبة لتل أبيب.

وأكدت الصحيفة أن وزير الدفاع الإسرائيلي، الجنرال يوآف غالانت، سيلتقي بنظيره الأمريكي لويد أوستن، في دولة أوروبية، اليوم الخميس، على خلفية هذا القلق الذي ينتاب الساحتين السياسية والعسكرية الإسرائيليتين، رغم التطمينات الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن الجانب الأمريكي يجري مباحثات غير مباشرة أو عبر وسطاء مع نظيره الإيراني عبر دولتين خليجتين، وهما سلطنة عمان وقطر، وأن واشنطن قررت استبدال المسؤول عن الاتصالات مع إيران من روب مالي إلى بريت ماكغورك، إذ يعد الأخير أحد المقربين من مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان.

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وأشارت الصحيفة إلى أن واشنطن تريد اتفاقا طويلا وقويا وألا يتعلق بالملف النووي فحسب، بل يناقش قضايا أخرى مثل تبادل الأسرى ومحاولات التوصل إلى تفاهمات هادئة في جميع المجالات، في وقت يرى الإسرائيليون أن الجانب الإيراني لن يوافق على ذلك لأن الاتفاق الحالي من المفترض أن ينتهي في أجزائه الرئيسية بحلول عام 2025.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قال الأحد الماضي، إن عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق النووي مع إيران لن يمنع طهران من الاستمرار في مشروعها النووي.

ونقل الموقع الإلكتروني العبري “واللا”، عن نتنياهو بشأن إجراء اتصالات أو مباحثات أمريكية إيرانية بخصوص البرنامج النووي الإيراني، أن إسرائيل ليست ملزمة بمثل هذا الاتفاق، وأن حكومته ستتخذ كل ما يلزم لحماية إسرائيل.

وأوضح نتنياهو أن الاتفاق بين طهران وواشنطن لن يوقف إيران عن تطوير برنامجها النووي، ولن يسمح إلا بتدفق أموال كبيرة إلى ما أسماهم بـ”المنظمات الإرهابية” التي تعمل تحت رعاية إيرانية.

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يذكر أنه في أواخر مايو/ أيار الماضي، كشفت إيران عن محادثات غير رسمية مع أمريكا بشأن الاتفاق النووي بوساطة أوروبية.

وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.

وتطالب طهران بإغلاق ملف “ادعاءات” الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثور على آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.