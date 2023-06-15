مانتوروف: الإمارات شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط وحجم التجارة بيننا بلغ 9 مليارات دولار

قال نائب رئيس الوزراء، وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”، إن “الإمارات العربية المتحدة شريكنا الرئيسي، وبلغ حجم التجارة هذا العام 9 مليارات دولار، ويستمر في النمو”.

وأضاف مانتوروف في حديثة لوكالة” سبوتنيك” في حفل افتتاح جناح الإمارات في منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: “في السنوات الأخيرة، أصبحت الإمارات العربية المتحدة شريكنا الرئيسي في الشرق الأوسط، وبلغ حجم التجارة هذا العام 9 مليارات دولار، ويستمر في النمو”.

وأفاد بأنه “بدأت عملية تطوير اتفاقية بشأن إنشاء منطقة تجارة حرة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي”.

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف في المنتدى الاقتصادي الدولي، الذي تستضيفه مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

يشار إلى أن منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي هو حدث اقتصادي ينظم سنويا في مدينة سان بطرسبورغ، في روسيا منذ عام 1997، وتحت رعاية الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، منذ عام 2005، وتشارك فيه أكثر من 120 دولة.