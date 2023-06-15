"ليس النووي الإيراني".. رئيس أركان إسرائيلي سابق يكشف التهديد الحقيقي لبلاده في الوقت الحالي

كشف رئيس أركان إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، عن التهديد الحقيقي لبلاده في الوقت الحالي.

وأكد رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي السابق الجنرال غابي أشكنازي، أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعد تهديدا حقيقيا على بلاده في الوقت الراهن، إضافة إلى التهديد الوجودي الممثل في البرنامج النووي الإيراني.

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وجاءت تصريحات الجنرال أشكنازي خلال كلمة له في معهد أهرن للسياسة الاقتصادية في جامعة ريخمان الإسرائيلية، اليوم الخميس، أوضح من خلالها أن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تمثل خطرا حقيقيا على بلاده في الوقت الراهن، رغم تشديده على التخوف من “حزب الله اللبناني” في الشمال أو حركة “حماس” في الجنوب.

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، في كلمته التي نقلتها مجلة “إسرائيل ديفينس”، أن هناك تخوف فعلي من “حزب الله”، لكنه أوضح أن الحزب اللبناني لن يحتل منطقة الجليل في الشمال الإسرائيلي، أو لا يمكنه احتلال هذه المنطقة، رغم ضعف الجبهة الداخلية الإسرائيلية.

وأشار الجنرال غابي أشكنازي إلى أن إيران تمثل تهديدا رئيسيا لكن يمكن للجيش الإسرائيلي التعامل معه، لأنه لا خيار أمام بلاده سوى التعاطي مع هذا التهديد ووقفه، مضيفا أن إيران بالفعل على العتبة النووية.

ولفت إلى أن إسرائيل تواجه تحديات أمنية مختلفة، وأن بلاده ربما تخوض حربا متعددة الجبهات، في الشمال مع “حزب الله” وفي الجنوب مع حركة “حماس” في قطاع غزة، محذرا بلاده من هذا السيناريو وأن الجيش الإسرائيلي مطالب بالاستعداد لهذا السيناريو في أي وقت.